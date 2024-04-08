Ученые смогли раскрыть причины исчезновения древней культуры Чавина в Перу

Новое исследование проливает свет на драматические события, повлекшие упадок величественного Чавина, древней цивилизации Перу. Расцвет около 900 года до н.э. в горных районах Анд, Чавин поражал своими достижениями в металлургии, керамике и ирригации.

Столица Чавина, величественный церемониальный город Чавин-де-Уантар, расположенный на севере Перу, стала свидетелем хаоса, когда культура начала приходить в упадок между 500 и 400 годами до н.э. Об этом пишет Heritage Daily.

Ученые предполагают, что политические раздоры и внутренние конфликты, возможно, связанные с переходом от религиозного к светскому правлению, привели к ожесточенной борьбе за ресурсы между общинами долины Супе.

Анализ 67 скелетов по захоронению близ Карала в долине Супе, датированного периодом падения Чавина, дает ужасную картину: около 80% скелетов имеют следы жестоких столкновений.

Читайте также: Ученые нашли бактерии, вызывающие кариес в зубах в возрасте 4000 лет.

Травмы на костях свидетельствуют о неоднократных актах насилия. Переломы черепа, раны на лице и травмы грудной клетки свидетельствуют о смертельных конфликтах, жертвами которых становились даже дети.

"Наша гипотеза состоит в том, что группа чужестранцев напала на общину и совершила убийства. После того, как агрессоры отступили, жертвы были похоронены своими же людьми согласно традиционным обрядам", - объясняют исследователи из Автономного университета Барселоны (UAB).

Следы как старых, так и свежих ран на телах многих взрослых и детей свидетельствуют о том, что они в течение жизни сталкивались с жестокими схватками. Большинство людей, 64 из 67, покоились в позе эмбриона, что указывает на верование в возрождение после смерти.

Это исследование не только дает представление о жестокой реальности упадка Чавина, но свидетельствует об устойчивости верований и традиций, которые давали людям надежду на возрождение.

Напомним, в Северной Ирландии нашли более 140 средневековых могил "казненных преступников".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!