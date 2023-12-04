Ученые спрогнозировали, когда человечество останется без воды

Дефицит пресной воды станет одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается мир в последующие десятилетия. Этот дефицит возникнет из-за ряда факторов, включая нерациональное использование, загрязнение, увеличение населения и стремительные изменения климата.

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Хотя в мире не закончится вода, пресная вода не всегда будет доступна там, где и когда она нужна людям. На этот запас пригодной пресной воды приходится всего 3 процента мировой воды, и большая часть ее заперта во льду или замерзших ледниках, пишет IFLScience.

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Изменение климата является одним из основных факторов, способствующих дефициту воды. Увеличенная частота и интенсивность засух делают эту проблему еще более острой.

Интенсифицированное сельское хозяйство также поглощает огромное количество воды. На сельское хозяйство приходится около 70 процентов всего забора воды. С прогнозами увеличения населения мира в течение следующих нескольких десятилетий спрос на еду – и, следовательно, воду – также возрастет.

Издание отмечает, что согласно оценке ООН на 2023 год, 2 миллиарда человек по всему миру не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Это четверть населения планеты.

В 2018 году Кейптаун, например, стал ярким свидетельством того, что может принести будущее для многих городов. После многих лет нерационального использования воды, плохого управления и изменения климата городу сообщили, что потенциально может остаться без воды за несколько месяцев.

К счастью, "нулевой день" – дата, когда, по прогнозам, город буквально останется без воды – удалось избежать, но затруднительное положение Кейптауна может быть признаком того, что придет в другие части света.

В недавних исследованиях были определены ряд крупных городов как потенциальные горячие точки дефицита воды, включая Лондон, Токио, Майами и Москву. Как всегда, главное бремя проблемы ляжет на более бедные общины и менее состоятельные части света.

Исследователи отмечают, что изменение климата и дефицит воды повышают риск водных конфликтов, в которых государства и группы борются за доступ к воде. Подобным образом, по оценкам, к концу этого десятилетия 700 миллионов человек могут быть перемещены из-за острой нехватки воды, что приведет к масштабным изменениям в глобальной миграции.

"Водные проблемы в мире, вероятно, станут очень беспорядочными в ближайшие годы", – резюмирует издание.

Предлагаем узнать, можно ли пить воду, которую кипятили повторно.

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