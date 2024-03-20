Ученые установили, что жвачки без сахара могут помочь похудеть и избавиться от вредных привычек

Кто из нас не любит жевать жвачку? Это приятный способ освежить дыхание, но знаете ли вы, что жевательная резинка без сахара может принести еще больше пользы?

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Диетологи из университета Тафтса провели исследование, показавшее, что жевание жвачки без сахара может помочь улучшить результаты диеты и избавиться от вредных привычек.

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Вот несколько интересных фактов:

Жевательная резинка может помочь вам есть здоровее. Люди, которые жевали жвачку в течение дня, выбирали более здоровую пищу, ели меньше сахара и реже перекусывали.

Жевательная резинка может помочь вам похудеть. Она может ускорить метаболизм и снизить аппетит, что поможет вам есть меньше калорий.

Она может ускорить метаболизм и снизить аппетит, что поможет вам есть меньше калорий. Жевательная резинка может помочь вам избавиться от вредных привычек. Она может помочь вам бросить курить, есть меньше сладостей и грызть ногти.

Она может помочь вам бросить курить, есть меньше сладостей и грызть ногти. Жевательная резинка полезна для ваших зубов. Она стимулирует выделение слюны, смывающей бактерии с зубов и нейтрализующую кислоту, что может привести к кариесу.

Конечно, жевательная резинка – это не панацея. Но если вы хотите улучшить свое здоровье, он может стать вашим полезным союзником.

Вот несколько советов:

Выбирайте жевательную резинку без сахара. Сахар может вредить вашим зубам.

Сахар может вредить вашим зубам. Жуйте жвачку не более 20 минут за раз. Это поможет вам избежать проблем с челюстью.

Это поможет вам избежать проблем с челюстью. Не жуйте жвачку на голодный желудок. Это может привести к изжоге.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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