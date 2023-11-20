Ученые узнали, как коты общаются между собой

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что микробы, живущие в анальных железах кошек, играют ключевую роль в формировании их уникального запаха.

Видео дня

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что каждая кошка имеет свой собственный микробный коктейль в своих анальных железах, производящий сотни соединений. Эти соединения, состоящие из альдегидов, спиртов, сложных эфиров и кетонов, являются ключевыми для того, чтобы коты могли общаться друг с другом, пишет Newsweek.

Читайте также: Почему вислоухие кошки стоят на двух лапах и сидят в странных позах: причины шокируют

Авторы исследования обнаружили, что пять родов бактерий – Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus – доминируют у всех кошек, но каждая кошка имеет индивидуальный микробный состав. Эти отличия были более выраженными между старшими и младшими котами.

Точная причина этих отличных микробиомов неизвестна, но это может быть частично обусловлено рационом кота, его здоровьем и средой обитания.

Исследователи надеются выяснить, какую именно роль играют микробы в создании этих запахов, а также сами животные каким-то образом влияют на то, какие микробы участвуют, это случайный процесс.

"Это действительно ранняя работа, и это свидетельствует, что 1 – микробы способствуют выработке этих запахов и 2 – вероятно задействовано много микробов", — сказал Джонатан А. Айзен, соавтор статьи и профессор микробной экологии и эволюции Калифорнийского университета в Дэвисе.

"И если это правда, кажется, почти гарантировано, что разные кошки будут производить разные запахи, поскольку они, безусловно, будут иметь разное относительное количество микробов, которые делают это в их железах", — добавил он.

Читайте также: Можно ли котам прокалывать уши и одевать серьги: оговорки экспертов

Это исследование имеет важные implications для понимания социального поведения кошек. Запах играет ключевую роль в том, как коты общаются друг с другом, маркируя свою территорию, привлекая партнеров и отпугивая врагов.

"Меня лично больше всего интересует роль микробов в создании запаха и особенно в социальной коммуникации во всей группе "кошачьих", включая всех диких кошек", – сказал Айзен.

Ранее специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!