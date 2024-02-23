Ученые узнали, как в древности относились к детям с синдромом Дауна: результаты исследования впечатляют

Ученые исследовали генетические тайны почти 10 000 древних людей из разных исторических эпох. Это новаторское исследование под руководством Адама Рорлаха из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка открывает жизнь этих людей и общин, к которым они принадлежали.

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Большинство людей рождаются с 46 хромосомами, однако иногда случаются с отсутствующими или лишними копиями - состояние, известное как анеуплоидия. Синдром Дауна, при котором наблюдается дополнительная копия 21-й хромосомы (трисомия), на сегодняшний день встречается примерно у одного из 1000 новорожденных. Об этом пишет IFL.Science.

До сих пор мало что было известно о распространенности этого синдрома в прошлом.

Рорлах и их международная команда провели первое систематическое исследование редких генетических состояний в геномах древних людей. Удивительным образом, они обнаружили шесть человек с избытком ДНК 21-й хромосомы, что указывает на синдром Дауна. Проанализированные образцы охватывают период от 17-го века в Финляндии до бронзового века в Греции и Болгарии и железного века в Испании, то есть от 2500 до 5000 лет назад.

Кроме генетических открытий исследование дало ценную информацию о жизни этих древних детей. Все шесть случаев показали, что дети умерли в раннем возрасте, и только один ребенок дожил до своего первого дня рождения, вероятно, из-за медицинских проблем, связанных с синдромом Дауна. Современная медицина умеет преодолевать эти осложнения, но в прошлом они представляли значительные препятствия.

Исследователи нашли доказательства заботы и уважения к этим особым детям в местах их захоронения. Рядом с телами обнаружены особые погребальный инвентарь, включая украшения, ракушки и останки животных, что свидетельствует об уровне общественного признания. Интересно, что древнейшие захоронения размещались в пределах общины, что указывает на привилегированное положение умерших.

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Синдром Дауна не являлся единственным найденным редким заболеванием. Еще у одного человека наблюдался высокий уровень ДНК 18-й хромосомы, указывающий на синдром Эдвардса – состояние, связанное с тяжелыми осложнениями и сокращением продолжительности жизни. Этот ребенок также похоронен в испанском месте железного возраста, что подчеркивает особый статус в обществе.

Соавтор исследования Роберто Риш отметил, что эти выводы бросают вызов предубеждениям о том, как древние общества относились к людям с инвалидностью. Исследование свидетельствует об уровне доброты и заботы, которая выходит за пределы предыдущих представлений.

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