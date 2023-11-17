Ученые возродили растение из семян, которые находились в 'таинственном 144-летнем эксперименте' (видео)

Ученые из Мичиганского государственного университета продолжили 144-летний эксперимент, начатый ботаником Уильямом Дж. Биллом в 1879 году. Ученые обнаружили, что семена, зарытые в песок, все еще способны прорастать.

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Как сообщает IFLScience, Билл был заинтересован в изучении долговечности сорняков. Он поместил 50 семян в 20 стеклянных бутылок с 23 разными видами сорняков, а затем закопал их горловиной вниз, чтобы вода не собиралась внутри. Затем он выкапывал семена каждые пять лет и проращивал их, чтобы проверить, они еще жизнеспособны.

В 2021 году команда ученых вырыла 14 бутылку с семенами. Они обнаружили, что большинство видов растений потеряли жизнеспособность семян в течение первых 60 лет эксперимента, но высокий процент растений рода Verbascum все еще был способен расти.

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Среди проросших растений было одно гибридное растение, которое, вероятно, не должно быть частью эксперимента. Команда подозревала, что гибрид был включен в эксперимент ошибочно, и после секвенирования ДНК они обнаружили, что их предчувствие было верным.

"Гибрид был интересным открытием, – сказал Фрэнк Телевски, почетный профессор, биолог растений и руководитель группы Beal. – Это говорит, что даже в хорошо контролируемых условиях эксперимента могут возникать ошибки".

Исследование, опубликованное в American Journal of Botany, имеет важное значение для сохранения редких видов и восстановления экосистем. Результаты исследования помогают определить, какие виды растений могут быть проблемными сорняками для таких проектов, а какие другие виды могут отсутствовать, в зависимости от того, как долго поле обрабатывалось до восстановления.

Эксперимент должен завершиться в 2100 году, но его, возможно, придется продолжить, сделав интервал между прорастанием, если семена будут показывать, что они жизнеспособны.

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