Ученые выяснили, что именно убило динозавров

В новом исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, ученые предположили, что множество мелкой силикатной пыли, образованной из измельченной породы после столкновения астероидов, могло сыграть более значительную роль в вымирании динозавров, чем считалось изначально.

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Ранее исследователи считали, что выделяющаяся после приземления астероида сера, а также сажа, образованная лесными пожарами, были главными причинами глобальной зимы, которая привела к гибели около 75 процентов всего живого на планете, пишет Newsweek.

Исследователи, оценившие хорошо сохранившееся количество ударного отложения, изъятого с места в Северной Дакоте, обнаружили, что во время удара было выпущено больше пыли, чем считалось ранее. Пыль могла оставаться в атмосфере в течение 15 лет, способствуя охлаждению Земли на 15 градусов по Цельсию.

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Пыль могла также повлиять на солнечное излучение, которое, в свою очередь, остановило бы фотосинтез на два года после удара.

"Мы впервые создаем модель палеоклимата, учитывающую реальные измерения размера пыли, полученной в Северной Дакоте", — сказал Филипп Клейс, геолог, планетология и геохимик, профессор Свободного университета Брюсселя.

"Очень мелкие частицы, которые мы обнаружили, имеют очень длительное пребывание в атмосфере, до 15 лет, что фактически дольше, чем у серных компонентов. Такая тонкодисперсная силикатная пыль, образующаяся из более глубоких слоев внутри скалы, также сыграла важную роль в охлаждении климата остановке фотосинтеза, что привело к гибели нептичьих динозавров", – добавил он.

Объем пыли был огромным, сказал Клейз, размером до 2000 валового тоннажности. По его словам, это был наиболее эффективный элемент блокировки фотосинтеза на суше и океанах в течение двух лет.

"Земля значительно охлаждается под комбинированным влиянием серы, сажи и пыли, через пять лет влияние серы становится менее значительным, однако пыль и сажа от лесного пожара остаются активными не менее 15 лет", — сказал он.

Ученый добавил, что в силикатную пыль является самым эффективным блокатором фотосинтеза. Он делает атмосферу непрозрачной для солнечного света, препятствуя фотосинтетическому процессу растений.

"Поэтому больше нет пищи для травоядных и мясоядных... Наша модель показывает, что это нужно два года для возобновления фотосинтеза", – отметил эксперт.

Это исследование является важной вехой в понимании вымирания динозавров. Оно показывает, что силикатная пыль являлась более значительным фактором, чем считалось ранее, и что она сыграла ключевую роль в уничтожении этих огромных рептилий.

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