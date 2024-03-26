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Ученые выяснили, как "невидимые убийцы" уничтожали людей из эпохи неолита

Былим Елена

Ученые выяснили, как 'невидимые убийцы' уничтожали людей из эпохи неолита

Ученые раскрыли скрытую угрозу, подстерегающую древние общества Скандинавии во время перехода от кочевничества к земледелию.

Проведя анализ ДНК, выделенной из сохранившихся зубов 38 древних людей, исследователи обнаружили следы различных патогенных бактерий, приводивших к инфекциям и смерти. Среди них был даже самый древний известный образец Y.pestis, возбудителя чумы, обнаруженный у женщины из Швеции, пишет Yahoo!

По словам ученых, находки указывают на сложную борьбу людей с болезнями и демонстрируют влияние социальных изменений на распространение инфекционных заболеваний. Переход к сельскохозяйственному образу жизни и более плотное поселение привели к распространению инфекционных болезней.

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Исследование выявило, что население Скандинавии достаточно успешно приспособилось к новым условиям, хотя это также потребовало значительных изменений в структуре распространения болезней. Результаты исследования открывают новые перспективы понимания эволюции болезней и могут помочь в борьбе с современными вызовами в области здравоохранения.

Таким образом, ученые призывают дальнейшее исследование и изучение археологических остатков, чтобы лучше понять, какие изменения в социальной и экологической деятельности могут повлиять на распространение инфекций и болезней в прошлом и будущем.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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