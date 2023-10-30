Ученые заявили, что черная дыра в центре Млечного Пути вращается почти на максимальной скорости

Вращение объектов во Вселенной всегда вызывает любопытство у ученых, как именно физические законы влияют на этот феномен. Имеют ли все объекты во Вселенной максимальную скорость вращения? Давайте рассмотрим этот вопрос вместе.

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Астероиды, планеты, спутники и даже черные дыры – все это оборачивается. Существует максимальная скорость вращения каждого типа объекта. Однако, это максимальное вращение определяется разными факторами, пишет Sciense Alert.

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К примеру, для объектов, таких как Земля, максимальная скорость вращения зависит от ее силы тяжести. Важен тот вес, который мы испытываем, стоя на Земле, и который обусловлен не только гравитацией, тянущей нас к центру планеты, но и центробежной силой, пытающейся отбросить нас наружу от Земли. Эта центробежная сила создается через вращение Земли. На практике это означает, что ваш вес на экваторе немного меньше, чем на полюсе, и разница составляет лишь 0,3% благодаря нашим 24-часовым суткам.

Но пример Сатурна показывает, что для других планет максимальная скорость вращения может быть поразительной. С 10-часовым днем Сатурна разница в весе между экватором и полюсом этой планеты составляет аж 19%. Это отмечается тем, что планета чуть-чуть выгибается наружу на своем экваторе.

Теперь представим планету, которая вращается так быстро, что разница между весом на ее экваторе и полюсе составляет 100%. В этом случае гравитационное тяготение планеты и центробежная сила на ее экваторе уравновесятся, и это может привести к очень интересным последствиям.

К сожалению, нет никаких планет в нашей Солнечной системе, которые вращаются настолько быстро. Если такая планета существует, то она разлетелась бы. И, хотя она, возможно, разлетелась бы на части с еще меньшей скоростью вращения, это была бы максимальная скорость вращения.

Черные дыры, с другой стороны, представляют несколько иную ситуацию. Они не являются объектами с физической поверхностью и, следовательно, они не сделаны из материала, который может быть разорван.

Черные дыры определяются своей огромной гравитацией, искажающей пространство и время вокруг них. Их горизонт событий определяет точку невозврата для соседних объектов, но это не физическая поверхность. Также вращение черной дыры определяется не вращением ее физической массы, но скорее скручиванием пространства-времени вокруг нее. Это известно как эффект перетаскивания кадра.

Существует верхний предел для вращения черных дыр через их обезображенную пространственно-временную структуру. В уравнениях общей теории относительности Эйнштейна вращение черных дыр измеряется величиной, известной как a. Обычно эта величина может принимать значение от 0 до 1. Если черная дыра не имеет спины, то a = 0, а если она имеет максимальное вращение, то a = 1.

Недавнее исследование сверхмассивной черной дыры в нашей галактике показало, что ее вращение поражает невероятной быстротой. Значение параметра a для этой черной дыры колеблется от 0,84 до 0,96, что указывает, что она вращается почти с максимальной скоростью. Это значение даже превышает параметр вращения черной дыры в другой известной галактике M87, где он оценивается от 0,89 до 0,91.

Это исследование подчеркивает сложность и разнообразие обращения объектов во Вселенной и помогает нам понимать, как физические законы влияют на этот феномен в разных частях Вселенной. Изучение вращения объектов помогает раскрыть естественные и физические законы, управляющие нашей Вселенной.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик". Читайте также о комете, которая втрое больше горы Эверест – она взорвалась в космосе и приближается к Земле.

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