Ученые заявили, что ежедневные приседания не помогают похудеть

В современном мире социальные сети переполнены рекламой, обещающей быстро и эффективно избавиться от чрезмерного жира в определенных частях тела. Эти рекламы часто продвигают идею "уменьшения пятен" - процесса, по которому можно уничтожить жир только в определенной области тела путем специальных упражнений и тренировок.

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Кроме того, рекламы также предлагают потреблять диетические добавки, таблетки или другие продукты, которые, как они утверждают, помогут растворить жир в выбранном месте. Кажется, эти обещания могут быть правдоподобными, но к сожалению, уменьшение пятен является лишь мифом по поводу процесса похудения. В издании Sciense Alert рассмотрели некоторые научные факты, подтверждающие это мнение.

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Жир в теле и его распределение

Чтобы понять, почему идея "уменьшения пятен" миф, сначала следует рассмотреть, как организм сохраняет и использует жир. Жир, сохраняя в теле, обычно имеет форму триглицеридов – специальных жировых молекул, которые могут быть использованы для получения энергии. И около 95% жиров, которые мы употребляем в пищу, имеют форму триглицеридов. Когда мы потребляем пищу, любую неиспользованную энергию превращают в триглицериды.

Эти триглицериды хранятся в специальных жировых клетках, известных как адипоциты, затем высвобождаются в кровь и транспортируются в жировую ткань, которую мы часто называем жиром тела. Этот жир присутствует во всем теле, и он обычно распределен в виде подкожного жира под кожей и висцерального жира, окружающего внутренние органы.

Сжигание жира во время тренировок

Рекламные объявления, обещающие "уменьшение пятен", пытаются убедить, что определенные упражнения или тренировки могут сжечь жир именно в той области, на которую вы нацеливаетесь. Однако научные исследования свидетельствуют о том, что это не соответствует действительности.

Наши мышцы не могут получить доступ к определенным запасам жира и сжечь их во время тренировок. Они используют процесс, известный как липолиз, для превращения триглицеридов в свободные жирные кислоты и глицерин. Эти компоненты затем попадают в мышцы через кровь. Таким образом, жир, сжигаемый во время тренировок, поступает из всех частей тела, а не только из определенных областей, на которые вы надеетесь влиять.

Исследования и результаты

Научные исследования также подтверждают, что идея "уменьшения пятен" является мифом. Например, рандомизированное клиническое исследование длительностью 12 недель не показало значимых разниц в уменьшении жира на животе между группой людей, которые занимались специальными упражнениями для живота и изменили свою диету, и теми, кто просто соблюдал диету без тренировок.

Кроме того, мета-анализ 13 исследований с участием более 1100 участников в 2021 году показал, что местные тренировки мышц не влияют на локализованные жировые отложения. Иными словами, упражнения для определенной части тела не помогают снизить жир в этой конкретной области.

Уменьшение пятен жира миф, и мы не можем контролировать, где именно наше тело теряет жир. Однако с помощью общей потери жира, которую можно достичь из-за физической активности и сбалансированной диеты, можно достичь желаемых результатов. Физическая активность способствует сжиганию жира и сохранению мышечной массы, что важно для контроля веса. Таким образом, хотя "уменьшение пятен" - это миф, изменение образа жизни и систематический подход к физической активности и диете могут привести к достижению ваших целей в потере жира и контроле веса.

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