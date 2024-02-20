Ученые заявили о новой планете в Солнечной системе, которая 'прячется'

Планета Девять, также известная как Планета X, – это потенциальная планета, вращающаяся во внешних пределах Солнечной системы по орбите карликовой планеты Плутон.

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Ученые из Калифорнийского технологического института обнародовали новое исследование, проливающее свет на вероятное расположение девятой планеты Солнечной системы, пишет ScienceAlert.

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Хотя сама планета до сих пор не обнаружена, исследователи, используя данные телескопов Pan-STARRS, значительно сузили круг возможных мест поиска.

Где же может скрываться девятая планета?

Согласно исследованию, планета, если она существует, находится на расстоянии более 500 астрономических единиц от Солнца, что в 500 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Ее масса, вероятно, составляет 6,6 массы Земли.

Ученые утверждают, что 20% неизученных регионов во внешней солнечной системе остаются перспективными для поисков. Новые наблюдения по телескопу в Обсерватории имени Веры Рубин, который находится на стадии строительства, могут значительно помочь в этом деле.

Открытие девятой планеты станет значительным шагом в нашем понимании солнечной системы. Эта планета, пятая по величине, может объяснить странные орбиты объектов во внешней Солнечной системе, до сих пор остающиеся загадкой.

Ранее ученые обнаружили планету с океанами лавы всего в 73 световых годах от нас.

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