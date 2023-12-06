Ученый ответил, какая елка экологичнее: искусственная или натуральная

Каждый год миллионы людей покупают рождественские елки, выбирая между природными и искусственными вариантами. В зависимости от взглядов и учётов, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбрать наиболее стойкое дерево может быть не так просто. Давайте рассмотрим несколько рекомендаций для каждой категории.

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В общем, выбирая рождественское дерево, важно рассматривать все аспекты его производства и дальнейшего использования, чтобы сделать более экологично сознательный выбор, пишет Sciense Alert.

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Если вы выбираете живую елку

Покупка живой рождественской елки может оказать положительное влияние на окружающую среду, поскольку живые деревья углубляют углекислый газ и используют его для роста. После того, как дерево растянуто, оно может быть переработано, и его корневая система сохранит углерод, пока новое дерево не будет взорвано.

Искусственные деревья: преимущества и недостатки

Искусственные рождественские елки также имеют свои преимущества и недостатки. Они могут служить в течение многих лет и не требуют много внимания. Однако большинство из них изготовлены из нефтепродуктов и могут занимать сотни лет на разложение на свалках.

Советы по выбору устойчивого варианта

Если вы решили выбрать путь с живой елкой, вот несколько советов:

Выбирайте локальные варианты: Покупка елки, выращенной в вашем регионе, помогает снизить углеродный след от транспортировки. Выбор видов: Некоторые виды деревьев более устойчивы к резке, например хвойные виды. Правильная утилизация: Убедитесь, что ваше местное сообщество предлагает программы переработки рождественских елок.

Относительно искусственных елок, вот как сделать их выбор более устойчивым:

Повторное использование: Используйте одно искусственное дерево в течение многих лет во избежание выбросов при производстве нового. Выбор экологической альтернативы: ищите искусственные елки, изготовленные из переработанных материалов или с меньшим количеством пластика. Подарите новую жизнь старому: Если вы решили отказаться от искусственной елки, перепродайте, подарите или используйте ее для творческих проектов.

Напомним, мы уже писали, какую елку не стоит выбирать.

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