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Ученый рассказал, какой суп нужно есть каждое утро, чтобы прожить дольше

Игорь Романько

Ученые рассказали рецепт супа минестроне для долголетия

Минестроне – это традиционный итальянский суп, который готовится из различных овощей, таких как морковь, сельдерей, лук, картофель, фасоль, помидоры, зелень. Он не только вкусен и сыт, но и очень полезен.

Дэн Бюттнер, американский научный сотрудник National Geographic, обладатель трех рекордов Гиннеса по езде на велосипеде на выносливость и автор бестселлеров по версии New York Times с долголетия, утверждает, что для того чтобы долго жить, нужно правильно завтракать. А именно, каждый день есть тарелку горячего овощного супа в минестроне.

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Чем полезен овощной суп?

Минестроне содержит много клетчатки растительного происхождения, которая необходима для нормального функционирования пищеварительной системы. Также в нем много витаминов и минералов, которые важны для здоровья всего организма.

Овощной суп – это отличный источник клетчатки, которая помогает:

  • Укрепить пищеварительную систему
  • Снизить уровень холестерина
  • Уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
  • Снизить риск развития некоторых видов рака
  • Укрепить иммунитет

Овощной суп также является хорошим источником витаминов и минералов, таких как:

  • Витамины группы В: важны для энергетического обмена, нервной системы и кожи.
  • Витамин С: важен для иммунной системы, здоровья кожи и заживления ран
  • Витамин А: важен для зрения, здоровья кожи и иммунной системы
  • Калий: важен для регуляции кровяного давления
  • Магний: важен для здоровья сердца, нервной системы и мышц

Как готовить минестроне

Рецепт минестрона может быть разным, но в основе его всегда лежат овощи. Вот один из вариантов приготовления этого супа:

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2 морковки
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 картофель
  • 1 банка консервированной фасоли
  • 1 банка консервированных помидоров
  • 1 л овощного бульона
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками.
  2. Картошку нарежьте кубиками среднего размера.
  3. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости.
  4. Добавьте картофель, фасоль, помидоры и бульон.
  5. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 20-25 минут, или пока картофель не будет готов.
  6. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Минестроне можно подавать с гренками, тертым сыром или сметаной.

Советы по приготовлению минестроне

  • Для приготовления минестрона можно использовать любые овощи, которые вам нравятся. К примеру, можно добавить капусту, кабачки, баклажаны, болгарский перец или стручковую фасоль.
  • Если вы хотите, чтобы суп был насыщеннее, можно добавить в него мясо или птицу.
  • Чтобы суп был более ароматным, можно добавить в него лавровый лист, орегано или базилик.
  • Минестроне можно приготовить заранее и хранить в холодильнике или морозилке.

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