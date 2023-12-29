Ученый рассказал, какой суп нужно есть каждое утро, чтобы прожить дольше
Минестроне – это традиционный итальянский суп, который готовится из различных овощей, таких как морковь, сельдерей, лук, картофель, фасоль, помидоры, зелень. Он не только вкусен и сыт, но и очень полезен.
Дэн Бюттнер, американский научный сотрудник National Geographic, обладатель трех рекордов Гиннеса по езде на велосипеде на выносливость и автор бестселлеров по версии New York Times с долголетия, утверждает, что для того чтобы долго жить, нужно правильно завтракать. А именно, каждый день есть тарелку горячего овощного супа в минестроне.
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Чем полезен овощной суп?
Минестроне содержит много клетчатки растительного происхождения, которая необходима для нормального функционирования пищеварительной системы. Также в нем много витаминов и минералов, которые важны для здоровья всего организма.
Овощной суп – это отличный источник клетчатки, которая помогает:
- Укрепить пищеварительную систему
- Снизить уровень холестерина
- Уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
- Снизить риск развития некоторых видов рака
- Укрепить иммунитет
Овощной суп также является хорошим источником витаминов и минералов, таких как:
- Витамины группы В: важны для энергетического обмена, нервной системы и кожи.
- Витамин С: важен для иммунной системы, здоровья кожи и заживления ран
- Витамин А: важен для зрения, здоровья кожи и иммунной системы
- Калий: важен для регуляции кровяного давления
- Магний: важен для здоровья сердца, нервной системы и мышц
Как готовить минестроне
Рецепт минестрона может быть разным, но в основе его всегда лежат овощи. Вот один из вариантов приготовления этого супа:
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 2 морковки
- 2 стебля сельдерея
- 1 картофель
- 1 банка консервированной фасоли
- 1 банка консервированных помидоров
- 1 л овощного бульона
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками.
- Картошку нарежьте кубиками среднего размера.
- В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости.
- Добавьте картофель, фасоль, помидоры и бульон.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 20-25 минут, или пока картофель не будет готов.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
Минестроне можно подавать с гренками, тертым сыром или сметаной.
Советы по приготовлению минестроне
- Для приготовления минестрона можно использовать любые овощи, которые вам нравятся. К примеру, можно добавить капусту, кабачки, баклажаны, болгарский перец или стручковую фасоль.
- Если вы хотите, чтобы суп был насыщеннее, можно добавить в него мясо или птицу.
- Чтобы суп был более ароматным, можно добавить в него лавровый лист, орегано или базилик.
- Минестроне можно приготовить заранее и хранить в холодильнике или морозилке.
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