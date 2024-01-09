Учитель украинского языка объяснил, как возникло выражение 'после дождика в четверг'

Многие слышали известное выражение "после дождика в четверг". Впрочем, не все знают, как возник фразеологизм и почему упоминается именно в четверг.

Видео дня

Учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, какое происхождение имеет это выражение. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, ответ кроется в славянской мифологии. В частности, она касается Перуна – языческого бога войны, солнца, весны и плодородия.

Читайте также: Языковед объяснил, как возникло выражение "скривиться, как среда на пятницу"

Он был покровителем земледельцев, ведал дождями, громами и молниями. Каждый четверг Перуну приносили жертву и просили, чтобы послал дождь.

"Но часто четверги проходили один за другим, а дождь так и не шел. Так и возникло ироническое выражение "после дождика в четверг", то есть никогда", – объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !