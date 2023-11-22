Удача будет с вами: что нужно сделать в понедельник, чтобы вся неделя была удачной

Понедельник – день, который для многих является трудным стартом недели. Начинать новую неделю всегда нелегко, и многие люди имеют проблемы с настройкой.

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Вот шесть советов, которые помогут вам привлечь удачу и благополучие в свою жизнь в понедельник, сообщает Ukr.Media.

Утренные обряды

Согласно верованиям, улыбнуться зеркалу утром доставляет радость и положительные эмоции в течение дня, что помогает привлечь удачу.

Первые слова

Важно произнести положительные слова первыми в понедельник. Попытайтесь сказать что-то хорошее и бодрящее, чтобы создать позитивное настроение на всю неделю.

Обереги и талисманы

Аметист считается камнем удачи и гармонии. Носите в понедельник, чтобы создать защитный барьер от негатива и привлечь положительные энергии. Также можно использовать красную нить в качестве мощного оберега.

Проветривание дома

Проветривание дома в понедельник считается очистительным ритуалом. Откройте окна, дайте свежему воздуху проникнуть в помещение и вывести негативные энергии.

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Зажигание ароматических свечей

Лавандовые или розовые ароматические свечи могут создать атмосферу покоя и гармонии. Зажгите их вечером, чтобы создать благоприятную среду и привлечь положительные вибрации.

Помощь нуждающимся

Поддержите тех, кто в ней нуждается. Добрые дела в понедельник положительно влияют на окружающий мир и привлекают удачу в вашу жизнь.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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