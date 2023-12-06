Удача от вас отвернется: Почему нельзя шить перед длинной дорогой

Столетие назад каждое путешествие требовало большого внимания и было полон рисков. Хотя современные скорости и расширенные транспортные возможности облегчили маневрирование, дороги остаются местом для неприятных неожиданностей.

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Традиционные приметы, связанные с путешествиями, существуют и по сей день, напоминая нам о связи с прошлым, сообщает Ukr.Media. Как и наши предки, мы избегаем возвращений за небольшими забытыми вещами и готовимся к длительному вояжу, размышляя над тем, что может ожидать тех, кто вышивает или пришивает пуговицу перед выездом.

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Одна из общих примет утверждает, что если вы взяли иглу и нить перед путешествием, то удача вам отворачивается. Шитье всегда связано с завязыванием узлов. Если это делается до поездки, каждый узел может символизировать препятствие на вашем пути. Во время манипуляций с иглой и нитью легко запутаться. Если это происходит перед выездом в дорогу, есть большая вероятность заблудиться.

Традиционно считалось, что для молодой девушки шитье длинной нитью может удалить суженого. Однако, если это делать перед выходом из дома, можно даже не встретить свою судьбу, которая, по-видимому, находится подальше от вашего дома.

Важное исключение из правила не шить перед путешествием связано с дырками на одежде. Неперебываемые дыры следует обязательно зашить, чтобы не потерять удачу во время путешествия.

Иногда кажется, что есть ситуации, когда нужно помочь иглой и нитью перед выходом. В таком случае для нейтрализации возможных плохих последствий следует шить молча или, еще лучше, немного приглушить язык буквально. Если кто-то шьет что-нибудь на вас, вам следует взять в рот кусочек нити.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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