Удачная альтернатива черному: дизайнеры назвали цвет, делающий любой образ роскошным

Коко Шанель сменила стандарты, сделав черный цвет популярным среди женщин в 1930-х годах. Она научила носить наряды черного цвета, разрушив стереотип, что черный – цвет траура.

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Об этом пишет Радиотрек.

Хотя маленькое черное платье стало символом стиля, сейчас многие женщины имеют в гардеробе множество черных вещей, что может делать их образы монотонными и скучными.

В качестве замены черного цвета дизайнеры советуют рассмотреть шоколадный оттенок. Он не только удачно заменит черный, но и придаст теплу и роскоши вашему образу. Шоколадный цвет ассоциируется с загадочностью, стабильностью, уверенностью и надежностью. Этот оттенок гармонично сочетается с большинством цветов, но выглядит немного мягче и спокойнее черного.

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В сочетании с нейтральными оттенками, такими как черный, бежевый и серый, он создает элегантные образы. Шоколадный цвет можно стильно сочетать с красными оттенками, горячими оранжевыми и желтыми цветами. Также он отлично смотрится со светло-голубым, терракотовым или зеленым, добавляя контраста и привлекая внимание. Также можно экспериментировать с металлическими оттенками, такими как серебро, золото или медь, прекрасно гармонирующие с теплым шоколадом и придающие образу стильности и неординарности.

Напомним, мы уже писали, какие цвета делают образ дороже.

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