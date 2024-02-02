Удалось поймать причудливое глубоководное существо, охотящееся в темноте уже 300 млн лет (фото и видео)

Новый вид существа, похожего на инопланетянина, был обнаружен на глубине 600 метров под водой у берегов Багамских островов. Этот гигантский глубоководный изопод, названный Booralana nickorum, является двоюродным братом любимых наземных жуков и играет подобную экологическую роль в цикле питательных веществ, делая его важнейшей частью экосистемы.

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Существо имеет прозрачное тело и большие глаза, которые помогают ему искать добычу во тьме. Он питается морскими огурцами, губками и нематодами, а также любыми остатками, которые падают на дно океана сверху, пишет IFLScience.

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Booralana nickorum достигает от 4 до 6 сантиметров в длину, что делает его больше других видов в его роде, большинство из которых менее 3 сантиметров.

Ученые обнаружили нового изопода во время экспедиции 2019 года, используя ловушки для угрей и световые ловушки.

Напомним, новый вид змей случайно обнаружили в Китае – питаются улитками и слизнями и прячутся среди деревьев.

А ученые из Украины нашли новый вид антарктических пиявок.

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