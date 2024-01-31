Удар за ударом: магнитная буря 31 января достигнет опасного уровня
В среду 31 января продолжается магнитная буря оранжевого уровня. Сила геомагнитных штормов составляла 4 балла.
По данным центра Meteoagent, уже с 1 февраля геомагнитные колебания перейдут в режим тишины. Предварительно следующий опасный период геомагнитных штормов возможен в конце февраля.
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Как магнитные бури влияют на человека
Во время магнитных бурь у метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие. Если организм здоров и адаптирован, не потерял иммунитет, то магнитные бури влияют на человека в меньшей степени.
Магнитные бури могут вызвать разные неприятные симптомы у людей. К ним относятся:
- Болезненная реакция на свет и громкие звуки
- Боль в суставах
- Повышенный пульс и давление
- Бессонница или повышенная сонливость
- Раздражительность и слабость
- Плохое общее самочувствие
Эти симптомы связаны с выделением гормонов стресса, реагирующих на изменения в магнитном поле.
Что делать когда магнитные бури
- Пить больше воды и снизить потребление соли. Это поможет снизить давление.
- Нужно регулярно измерять давление и пульс. Если показатели значительно превышают норму, примите препараты для понижения давления.
- Можно использовать технику релаксации. Это поможет снять стресс и тревогу.
- Примите природные успокаивающие средства, такие как лаванда, ромашка или валериана.
- Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно особенно внимательно следить за своим состоянием во время магнитных бурь. Если вы чувствуете сильный дискомфорт, обратитесь к врачу.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам пережить магнитные бури:
Попытайтесь отдыхать больше, чем обычно.
Откажитесь от кофеина и алкоголя, которые могут усугубить симптомы.
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.
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