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Ударов будет больше: обновился прогноз магнитных бурь на конец марта

Былим Елена

Ударов будет больше: обновился прогноз магнитных бурь на конец марта

В четверг, 21 марта, на Земле продолжается пятибалльный геомагнитный шторм красного уровня опасности. Завтра его сила спадет до 4 баллов, однако он все еще будет представлять опасность для ряда категорий людей.

По данным сервиса Meteoagent, согласно обновленному прогнозу геомагнитной активности, 23 марта ожидается магнитная буря силой в три балла, которая повторится 28 и 29 марта. Однако прогноз еще может измениться, поскольку данные обновляются каждые три часа.

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Есть ли сегодня магнитные бури:

Ударов будет больше: обновился прогноз магнитных бурь на конец марта

Как магнитные штормы вредят человеку

Магнитные штормы – это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Эти колебания могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля.

Вот некоторые из возможных негативных воздействий магнитных штормов на человека:

  • Ухудшение сна: может быть сложно уснуть или выспаться.
  • Головные боли: могут возникать головные боли и мигрени.
  • Смена настроения: могут наблюдаться раздражительность, апатия, тревожность или депрессия.
  • Усталость: может ощущаться общая усталость и вялость.
  • Боль в мышцах и суставах
  • Обострение хронических заболеваний: люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, астма или артрит, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных штормов.

Что пить во время магнитных бурь

  • Вода: помогает вывести из организма токсины, которые могут накапливаться во время магнитных штормов.
  • Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить организм от вредного воздействия магнитных бурь.
  • Травяные чаи: ромашковый или мятный могут помочь успокоить нервную систему и улучшить сон.
  • Свежевыжатые соки: содержат витамины и минералы, которые могут помочь поддержать иммунную систему.

Что запрещено во время магнитных бурь

  1. Алкоголь может усугубить симптомы магнитных бурь.
  2. Кофеин может привести к бессоннице и раздражительности.
  3. Газированные напитки могут обезвоживать организм, что может усугубить симптомы магнитных бурь.

Как защититься от магнитных бурь

Кроме употребления правильной пищи и напитков, вы можете сделать следующее, чтобы защититься от магнитных бурь:

  1. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.
  2. Физические упражнения помогают улучшить общее состояние здоровья и могут помочь вам лучше справиться с влиянием магнитных бурь.
  3. Стресс может усугубить симптомы магнитных бурь.
  4. Прием витаминов, таких как витамин C, E и B может помочь поддержать иммунную систему.
  5. Помните, что магнитные штормы – это временное явление.

Следуя этим советам, вы можете помочь минимизировать их влияние на ваше самочувствие.

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