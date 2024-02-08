Удары будут продолжаться до конца недели: изменился график магнитных бурь

В четверг, 8 февраля, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, однако уже 9 и 10 февраля ожидаются опасные солнечные шторма. Мощная магнитная буря оранжевого уровня продлится двое суток подряд.

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По данным центра Meteoagent, период затишья наступит только с 11 февраля, в этот день ожидаются геомагнитные штормы силой в 2 балла. Прогноз еще может измениться, поскольку активность Солнца раньше времени спрогнозировать невозможно.

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Магнитные бури сегодня и завтра

Что делать когда магнитные бури

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головную боль, могут появиться раздражительность, перепады настроения, повышения или понижения артериального давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном, также может наблюдаться обострение хронических болезней.

Чтобы чувствовать себя лучше, рекомендуется:

Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

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