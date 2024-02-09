Удары продлятся двое суток: магнитная буря опасного уровня накрыла Землю

В пятницу, 9 февраля, на Земле начались геомагнитные штормы оранжевого уровня опасности. Они растянутся на двое суток.

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Центр Meteoagent сообщает, что 9 и 10 февраля будут продолжаться бури К-индекса 4 (высокий уровень геомагнитных штормов К-индекс 9). Затем наступит период затишья.

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Что вызывает магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающих в результате воздействия солнечной активности. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, они выбрасывают в окружающее пространство множество заряженных частиц, которые называются солнечным ветром. Этот солнечный ветер может оказывать влияние на магнитное поле Земли, вызывая магнитные бури.

Как человек ощущает магнитные бури?

Интенсивность магнитных бурь может варьироваться. Некоторые бури могут быть очень слабыми и не иметь заметного влияния на людей, другие могут быть очень сильными и привести к нарушению работы электросетей, систем связи и GPS.

Обычно метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями могут в дни геомагнитных штормов ощущать слабость, головные боли, усталость, аритмию, у них могут усилиться симптомы депрессии.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Магнитные бури могут оказывать разное влияние на людей. Некоторые люди могут испытывать такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, раздражительность, нарушение сна. Остальные люди могут не испытывать никаких симптомов.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, могут быть более чувствительны к воздействию магнитных бурь.

Что пить, когда магнитные бури?

Чтобы обезопасить себя от воздействия магнитных бурь, рекомендуется пить много воды, чтобы сохранить водный баланс в организме. Следует есть здоровую пищу – фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Также метеозависимым рекомендовано высыпаться и избегать стресса.

Если вы чувствуете какие-либо симптомы, связанные с магнитными бурями, обратитесь к своему врачу.

Магнитные бури в феврале 2024 года, предварительное расписание:

17 февраля – магнитные бури K-индекс 3 (низкая активность)

18 февраля – K-индекс 5 (высокая активность)

19 февраля – K-индекс 5 (высокая активность)

С 20 по 29 февраля – K-индекс 2 (низкая активность)

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