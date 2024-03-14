Удивите гостей: рецепт корейской картофельной закуски
Это аппетитное блюдо подчинит вас насыщенным вкусовым букетом и деликатной текстурой нежного картофельного пюре в сочетании с аппетитной корочкой из растопленного сыра.
Картофель отлично сочетается с разнообразными приправами и соусами. Ее непревзойденный вкус в тандеме с сыром и мясом открывает широкие возможности для кулинарной креативности. Неудивительно, что именно картофельные закуски становятся хитом на любом праздновании.
Ингредиенты (на 13 порций):
- 4 картофелины
- 100 г бекона
- 100 г моцареллы
- 1 пучок зеленого лука
- 25 г несоленого сливочного масла
– 4 ст.л. молока 2,5% жирности
– 3 ст.л. тертого пармезана
- тостовый сыр (по вкусу)
– 1 ст.л. сушеной петрушки
– 2/3 ст.л. сушеного чеснока
– 1 ч.л. порошка красного перца чили
- соль и черный перец (по вкусу)
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Приготовление:
Мелко нарежьте зеленый лук и бекон. Помойте, но не чистьте картофель, обсушите и разрежьте пополам. Выложите половинки в миску для микроволновки, сбрызните 3 ст.л. воды, накройте крышкой и готовьте 15 минут. Можно также отварить до готовности.
Аккуратно извлеките ложкой максимум мякоти из каждой половинки, оставив целыми кожуры. Сложите мякоть в отдельную миску. Добавьте масло, специи, пармезан, молоко и разотрите в однородное пюре, при необходимости долейте еще молока. Масса должна быть мягкая, но держать форму.
Наполните половинки пюре, сделав углубление для внутренности. Положите сложенный пополам тостовый творог, посыпьте моцареллой и беконом. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 10 мин при 190-200°С до румяной корочки. Посыпьте зеленью. Деликатес можно есть как бутерброд или ложкой/вилкой. При желании добавляйте овощи, специи, другие сыры.
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