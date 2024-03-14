Удивите гостей: рецепт корейской картофельной закуски

Это аппетитное блюдо подчинит вас насыщенным вкусовым букетом и деликатной текстурой нежного картофельного пюре в сочетании с аппетитной корочкой из растопленного сыра.

Видео дня

Картофель отлично сочетается с разнообразными приправами и соусами. Ее непревзойденный вкус в тандеме с сыром и мясом открывает широкие возможности для кулинарной креативности. Неудивительно, что именно картофельные закуски становятся хитом на любом праздновании.

Ингредиенты (на 13 порций):

- 4 картофелины

- 100 г бекона

- 100 г моцареллы

- 1 пучок зеленого лука

- 25 г несоленого сливочного масла

– 4 ст.л. молока 2,5% жирности

– 3 ст.л. тертого пармезана

- тостовый сыр (по вкусу)

– 1 ст.л. сушеной петрушки

– 2/3 ст.л. сушеного чеснока

– 1 ч.л. порошка красного перца чили

- соль и черный перец (по вкусу)

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Приготовление:

Мелко нарежьте зеленый лук и бекон. Помойте, но не чистьте картофель, обсушите и разрежьте пополам. Выложите половинки в миску для микроволновки, сбрызните 3 ст.л. воды, накройте крышкой и готовьте 15 минут. Можно также отварить до готовности.

Аккуратно извлеките ложкой максимум мякоти из каждой половинки, оставив целыми кожуры. Сложите мякоть в отдельную миску. Добавьте масло, специи, пармезан, молоко и разотрите в однородное пюре, при необходимости долейте еще молока. Масса должна быть мягкая, но держать форму.

Наполните половинки пюре, сделав углубление для внутренности. Положите сложенный пополам тостовый творог, посыпьте моцареллой и беконом. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 10 мин при 190-200°С до румяной корочки. Посыпьте зеленью. Деликатес можно есть как бутерброд или ложкой/вилкой. При желании добавляйте овощи, специи, другие сыры.

Советуем также обратить внимание на рецепт картофельных клецок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !