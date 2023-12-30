Удивите гостей: салат с языком и зеленым горошком
Этот салат прост в приготовлении, но очень вкусен и полезен. Можно подавать как к мировому столу так и на повседневную жизнь. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Телячий язык – 1 шт.
- Консервированный горошек – 400 г
- Красный лук – 2 шт.
- Шампиньоны - 200 г
- Ржаной хлеб – 2 ломтика
- Соль – по вкусу
- Уксус – 1 ст. л.
- Черный молотый перец – по вкусу
- Лавровый лист – 2 шт.
Для домашнего майонеза
- Куриные яйца – 1 шт.
- Горчица – 1 ч. л.
- Уксус – 1 ст. л.
- Масло растительное - 200 мл
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
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Приготовление
- Язык отвариваем в подсоленной воде с лавровым листом. Время приготовления зависит от размера языка, обычно занимает от 40 минут до 2 часов или немного дольше. Чтобы убедиться в готовности языка, достаточно проткнуть его ножом или вилкой. Если острие легко входит, а выделяющийся сок прозрачный, то язык сварился. Отварной язык очищаем от пленки и желез, нарезаем соломкой или кубиками.
- Лук режем тоненькими полукольцами, перекладываем в миску, добавляем соль, уксус, заливаем крутым кипятком и накрываем крышкой. Оставляем так, чтобы вода охладилась. Когда остынет, сливаем воду и добавляем к луку немного перца.
- Готовим домашние сухарики: хлеб нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Шампиньоны отвариваем в подсоленной воде 7-10 минут после закипания. Затем сливаем воду, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы обсохли. По желанию можно не варить грибы, а использовать маринованные. Если грибочки крупные, режем кусочками. Маленькие можно добавлять цели.
- В миску выкладываем язык, горошек, грибы, маринованный лук, сухарики. Заправляем все домашним майонезом.
Приготовление домашнего майонеза
- Куриные яйца взбиваем с горчицей и уксусом до однородной массы.
- Постепенно вливаем растительное масло, не прекращая взбивать.
- Добавляем соль и перец по вкусу.
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