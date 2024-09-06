Удивительная головоломка для гениев: найдите ядовитую бутылку молока за 10 секунд

Головоломка – это задача, требующая сообразительности, логического мышления и нестандартного подхода. Это своеобразная гимнастика для мозга, помогающая его развивать.

Предлагаем пройти решить сложную задачу – посмотрите на изображение ниже и определите, какая из бутылок с молоком содержит яд. Этим тестом на смекалку поделилось издание Jagran Prakashan.

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Отмечается, что справиться с задачей могут только люди с высоким IQ. Эта задача имеет потенциал для повышения интеллекта и улучшения концентрации.

Загадка о крысе и молоке. Источник: jagranjosh.com

На изображении есть четыре бутылки молока и крыса. Условия задачи таковы: вы оказались в ловушке в комнате без еды. Через 2 дня вам дают 4 бутылки молока, одна из которых ядовита. На рисунке изображена крыса, и чтобы узнать, какая бутылка ядовита, можно скармливать этой крысе образцы молока. Яд начинает действовать ровно через 10 часов.

У вас есть только 24 часа, в течение которых вы должны выпить 3 бутылки молока, чтобы утолить голод, иначе умрете.

Так что из четырех бутылок молока одна ядовитая. Вы должны его найти.

Решение загадки

Крысу можно покормить молоком, чтобы проверить, молоко в какой бутылке содержит яд. Надо кормить крысу молоком из одной бутылки каждый час. Если крыса погибнет через 10 часов, то первая бутылка ядовита. Если животное не погибнет, пить молоко из этой бутылки можно. Если крыса погибнет через 11 часов, то вторая бутылка ядовита, если погибнет через 12 часов, то третья бутылка ядовита.

Однако если крыса не умрет даже через 12 часов, то четвертая бутылка ядовита и вам не нужно проводить дальнейшие тесты.

Напомним, ранее мы предлагали пройти интересный тест на IQ за 11 секунд.

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