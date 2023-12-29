Угрожают здоровью: какие вещи категорически нельзя держать в спальне

Спальня – это место для отдыха и сна. Чтобы этот процесс был максимально комфортным, нужно убрать из комнаты лишние вещи, отвлекающие внимание и создающие неблагоприятный микроклимат.

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Об этом пишет Радиотрек.

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Вот список вещей, которые лучше убрать из спальни:

Декоративные подушки. Они неудобны для сна и могут стать источником бактерий, если их не убирать на ночь.

Корзина для мусора. Отходы от ухода за телом лучше выбрасывать, чтобы они не накапливались и не распространяли неприятный запах.

Корзина для белья. Белье, ожидающее стирки, может стать источником неприятных запахов и пыли. Лучше держать ее в ванной.

Мелкий декор. Игрушки, статуэтки, сувениры и другие мелочи могут отвлекать внимание и мешать уснуть.

Техника. Компьютер, телевизор, а также другие гаджеты создают шум и свет, препятствующие здоровому сну.

Зеркало. Зеркало напротив кровати может отражать свет и создавать ощущение опасности.

Напомним, мы уже писали, в каких цветах оформить маленькую спальню.

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