Уход за гортензией осенью: как правильно подготовить кусты к зимовке

С наступлением холодов все ваши садовые растения нуждаются в особом уходе. Мы расскажем, что делать с гортензией осенью и как помочь ей благополучно перезимовать.

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Советами поделились эксперты с издания "Флористикс". Отмечается, что осенью производится обрезка растений. Это нужно делать в несколько этапов.

В середине сентября обычно обрезают все нижние листья до середины куста (верхние не трогают). Это ускорит процесс деревянных побегов. Через 3-4 недели в октябре, не дожидаясь сильных ночных заморозков, крупнолистную гортензию начинают постепенно утеплять.

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В ноябре при отсутствии ночных заморозков кустарник подкармливают фосфорно-калийным удобрением: на 1 кв.м почвы вносят 40-60 г суперфосфата и 30 г калийной соли или 25 г сернокислого калия.

Обработка от болезней и вредителей

Осенью также рекомендуется обработать кусты против болезней и вредителей, которые могли устроиться на зимовку в коре или почве ствола. После ноября гортензии опрыскивают 3% бордоской жидкостью.

Укрытие

Но важнейшей процедурой, осуществляемой осенью, является тщательная подготовка кустарника к зиме. Это особенно актуально для гортензии крупнолистной (макрофилы).

Крупнолистая гортензия требует наиболее тщательной подготовки к зиме и надежному укрытию, поскольку больше других видов боится морозов. Дело в том, что эта капризная красавица цветет на побегах прошлого года. И если осенью на них подмерзнут цветочные почки, то на следующий год не будет цветков.

Не дожидаясь сильных ночных заморозков, крупнолистную гортензию начинают постепенно утеплять. Это растение не боится выпревания, поэтому лучше укрыть его заранее, чем опоздать.

Подготовка к зиме древовидной гортензии

Большинство сортов этой разновидности неприхотливы, поэтому не нуждаются в укрытии на зиму. А крупноцветковые формы требуют легкого окучивания. Это помогает оградить корневую систему от холода.

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