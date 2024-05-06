Украинских водителей ждут штрафы за не включенный свет фар: на какую сумму будут наказывать

Согласно новым изменениям в ПДД, начиная с первого мая, водителям в Украине необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов. Невыполнение этой нормы влечет за собой штраф в размере 510 гривен.

Об этом сообщила Патрульная полиция, отметив, что ранее такое требование действовало только в течение осенне-весеннего периода – с 1 октября по 1 мая. Отныне же эта становится обязательным в течение всего года, пишет OBOZ.ua.

"С 1 мая отменен временной промежуток использования дневных ходовых огней вне населенного пункта. Основная цель указанных изменений в ПДД - это уменьшение аварийности на улично-дорожной сети страны и предотвращение гибели и травмирования людей в ДТП", – говорится в сообщении.

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Представители полиции отмечают важность использования фар днем как средства повышения безопасности на дорогах. Они указывают, что включение дневных ходовых огней может снизить риск столкновений в светлое время суток на 5-15%, согласно последним исследованиям.

"Использование дневных ходовых огней не только улучшает видимость, но также влияет на своевременное периферийное восприятие транспортных средств, совершающих различные маневры. К тому же, автомобили с дневными ходовыми огнями лучше идентифицируются, как автомобили на расстоянии, а также оцениваются безопаснее по сравнению с автомобилями без них. Все это способствует тому, что дневные ходовые огни имеют положительное влияние на безопасность дорожного движения", – отметили правоохранители.

Какой штраф нужно будет оплатить

В случае игнорирования этого требования, водители могут столкнуться со штрафными меры.

"Частью второй статьи 122 КУоАП установлена административная ответственность, в частности, за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн", – отметили в патрульной полиции.

Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, какой из автомобилей проедет перекресток первым.

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