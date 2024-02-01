Украинский аутентичный ужин: рецепт млечной пшенной каши с белыми грибами

Млечная пшенная каша с салом и белыми грибами - это вкусное и питательное блюдо, которое было популярно среди чумаков, кочевавших степями Украины. Она готовится из простых и доступных ингредиентов, но обладает неповторимым вкусом и ароматом. Это аутентичное блюдо следует вернуть на современный украинский стол. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты:

Пшено - 200 г

Белые грибы – 300 г

Сало – 100 г

Лук – 1 шт.

Масло сливочное – 10 г

Соль

Перец черный молотый

Укроп – 2 веточки

Мята – 10 г

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Приготовление:

Пшено промыть в теплой воде, залить кипятком и оставить на 15 минут, чтобы не было горьким. Сало порезать маленькими кубиками и обжарить до румянца. Грибы очистить, промыть, залить крутым кипятком и нарезать кусочками. Добавить в сало и обжарить до готовности, около 10 минут. Лук порезать и обжарить с грибами до золотистого цвета. Пшено промыть до прозрачности, добавить в глубокую сковороду, залить кипящей водой в соотношении 1:1,5, посолить и поперчить. Довести до кипения и варить на среднем огне до полуготовности 10 минут. Добавить в кашу грибную зажарку, перемешать и запекать в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию 30 минут. Перед подачей посыпать кашу измельченным укропом и мятой.

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