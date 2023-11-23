Украинцам рекомендуют быть готовыми к отключениям света: названы условия

В Киеве могут применять графики отключений света из-за погодных условий. По словам директора Центра исследований энергетики, сейчас очень много разных сценариев развития событий.

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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев24 отметил, что свет будут отключать на 1-2 часа. Графики могут применяться, когда среднесуточная температура достигнет 8-10 градусов ниже нуля.

"Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь, минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к чему украинцам нужно быть готовыми ", – указал он.

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Добавим, правительство и Генштаб ВСУ приняли решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Все проектные решения согласовываются с Генштабом и Государственной службой чрезвычайных ситуаций.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длительные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, света может быть не по 10 часов.

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