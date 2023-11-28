Украинцев предупредили о новой снежной буре: синоптики назвали опасные даты

Усложнение погодных условий ожидается в Украине 29 ноября. Синоптики предупредили о снегопадах, морозах и гололеде.

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Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует снег в западных областях. Ночью здесь температура снизится до 0-6 градусов мороза. В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируется снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 тепла.

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"На остальной территории пройдут дожди, температура ночью и днем 3-10 градусов тепла. В большинстве областей порывы ветра 15-22 м/с", — отметили синоптики.

В четверг, 30 ноября, осадков не ожидается. Ночью похолодает до 8 мороза, а около нуля градусов ожидается на юго-востоке страны. Днем воздух прогреется до 3 тепла, а на юге страны и до плюс 6 градусов.

1 декабря снег и снег с дождем прогнозируется в западных и северных областях. В центральных областях пройдет дождь. Ночью температура воздуха будет от 1 до 7 градусов мороза, а днем до 4 градусов тепла. В южных и восточных областях ночью от 3 градусов тепла до 3 мороза, днем до 10 градусов тепла.

Напомним, из-за непогоды 26-27 ноября в Украине погибли 10 человек, 23 – пострадали.

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