Украинцы смогут наблюдать самый красивый звездопад: когда смотреть

В середине декабря украинцы смогут увидеть пик одного из самых красивых звездопада года: метеорного потока Геминиды. Он состоится между поздним вечером 13 декабря и рассветными часами 14-го.

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Как сообщает Science Alert, в месте с чистым небом без светового загрязнения можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Геминиды уникальны тем, что источником метеорного дождя не комета, а астероид.

Он известен как 3200 Фаэтон и был открыт еще в 1985 году. Он двигается по орбите, которая доставляет его к Солнцу ближе, чем Меркурий, а затем снова удаляет за орбиту Марса.

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Каждую середину декабря материал астероида пересекает орбиту Земли, порождая метеорный поток Геминиды. Геминиды названы в честь созвездия Близнецов, которое является их радиантом, то есть точкой, из которой падающие звезды выходят на небе.

Чтобы увидеть звездопад, необходимо посмотреть на ночное небо около двух часов ночи. В это время близнецы должны быть высоко над горизонтом.

Чтобы в полной мере насладиться зрелищем, необходимо дать своим глазам около 20 минут, чтобы привыкнуть к ночной тьме.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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