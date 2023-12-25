Украшение новогоднего стола: Как приготовить сытный салат с гранатом
В год Дракона 2024 на новогодний стол желательно подавать блюда с красными и оранжевыми оттенками. Салат "Дракон" идеально соответствует этой традиции, поскольку содержит гранат, яркий красный цвет.
Рецептом поделились YouTube канале Вкусно просто и доступно. Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат измельченный чеснок или зелень.
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Ингредиенты:
- Куриная грудка – 500 г
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Грецкие орехи – 200 г
- Яйца – 4 шт.
- Гранат – 1 шт.
- Соль
- Майонез
Приготовление:
- Отварите куриную грудку, остудите и нарежьте на кубики.
- Отварите картофель и морковь, остудите и натрите на терке.
- Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на терке.
- Грецкие орехи измельчите.
- В глубокой миске выложите слой картофеля, смажьте майонезом.
- Сверху выложите слой курицы, смажьте майонезом.
- Затем выложите слой грецких орехов, слой моркови, смажьте майонезом.
- Завершите салат слоем яиц, смажьте майонезом.
- Сверху посыпьте зернами граната.
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