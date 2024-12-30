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Украсит вас праздничный стол: рецепт салата с тунцом без майонеза

Цихоцкая Мария

Украсит вас праздничный стол: рецепт салата с тунцом без майонеза
Этот салат покорит каждого

На новогоднем столе все чаще появляются легкие салаты без мяса, прекрасно дополняющие основные блюда и не перегружающие организм. РБК-Украина предлагает простой рецепт изысканного салата с тунцем.

Ингредиенты:

  • тунец консервированный – 160 г
  • яйца – 3 штуки
  • помидоры – 150 г
  • кукуруза консервированная – 2 столовые ложки
  • оливки черные – половина банки
  • лук красный – 1 штука
  • листья салата – 5-6 штук
  • оливковое масло – 2 столовые ложки
  • соевый соус – 1 столовая ложка
  • горчица дижонская – 2 чайные ложки

Приготовление:

  1. Помойте и обсушите листья салата, выложите его основой на тарелку
  2. Сварите яйца вкрутую и нарежьте ломтиками
  3. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками
  4. Слейте жидкость из кукурузы и тунца
  5. Выложите на листья салата кукурузу, помидоры, яйца и тунец.
  6. Нарежьте красный лук кольцами
  7. Украсьте салат кольцами лука и оливками

Заправка: смешайте оливковое масло, соевый соус и дижонскую горчицу. Полите салат непосредственно перед подачей.

Этот легкий и питательный салат станет прекрасной альтернативой традиционным майонезным закускам на праздничном столе.

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Рецепт