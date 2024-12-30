Украсит вас праздничный стол: рецепт салата с тунцом без майонеза

На новогоднем столе все чаще появляются легкие салаты без мяса, прекрасно дополняющие основные блюда и не перегружающие организм. РБК-Украина предлагает простой рецепт изысканного салата с тунцем.

Ингредиенты:

тунец консервированный – 160 г

яйца – 3 штуки

помидоры – 150 г

кукуруза консервированная – 2 столовые ложки

оливки черные – половина банки

лук красный – 1 штука

листья салата – 5-6 штук

оливковое масло – 2 столовые ложки

соевый соус – 1 столовая ложка

горчица дижонская – 2 чайные ложки

Приготовление:

Помойте и обсушите листья салата, выложите его основой на тарелку Сварите яйца вкрутую и нарежьте ломтиками Помидоры нарежьте тонкими ломтиками Слейте жидкость из кукурузы и тунца Выложите на листья салата кукурузу, помидоры, яйца и тунец. Нарежьте красный лук кольцами Украсьте салат кольцами лука и оливками

Заправка: смешайте оливковое масло, соевый соус и дижонскую горчицу. Полите салат непосредственно перед подачей.

Этот легкий и питательный салат станет прекрасной альтернативой традиционным майонезным закускам на праздничном столе.

Советуем также обратить внимание на особый рецепт курицы в рукаве.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!