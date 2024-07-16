Украсят сад и не требуют много ухода: топ-6 лучших сортов плетистых роз.

Мечтаете о саде, утопающем в пышных цветах? Обратите внимание на плетистые розы! Эти неприхотливые красотки станут настоящим украшением любого вертикального озеленения, а их обильное цветение подарит вам незабываемые эмоции. Об этом пишет zahid.net.

"Apple Blossom" ("Яблоневый цвет")

Эта роза, как нежное облако из розово-кремовых цветов, станет настоящей королевой вашего сада. Ее крепкие кусты, достигающие 3-5 метров в высоту, обильно цветут однократно, наполняя воздух нежным фруктовым ароматом. Apple Blossom неприхотлива к уходу, устойчива к болезням и морозу, отлично подходит для декорирования арок, пергол, заборов и зданий.

"Ghislaine de Feligonde"

Эта роза станет украшением любой опоры, достигая 3-4 метров в высоту и 2 метра в ширину. Ее пластические побеги можно легко формировать, а цветение длится долго, почти непрерывно, радуя двумя волнами пышных цветов. "Ghislaine de Feligonde" вынослива, устойчива к болезням, быстро нарастает, неприхотлива к морозам и не колюча. Единственный нюанс – срезание отцветших цветов, которые самостоятельно не опадают.

"Veilchenblau"

Эта роза очаровывает нежными цветами 3-4 см в диаметре с ароматом ландыша. Пурпурные почки распускаются в конце весны – в начале лета, образуя рыхлые гроздья из 10-30 цветов. С возрастом цветы приобретают пепельно-фиолетовый оттенок. "Veilchenblau" цветет долго, переливаясь всеми оттенками фиолетового. Эта роза может произрастать до 3-6 метров, а в благоприятных условиях – до 10 метров. Она хорошо переносит бедные почвы, жару и полутень, где цветение будет пышнее, а цвет – глубже. Сорт подвержен заболеваниям.

"New Dawn"

Этот куст произрастает до 3 метров и более, легко обвивая и декорируя любую опору. На солнечных местах в жару цветы быстро выгорают до белого, а в прохладную погоду сохраняют розовый оттенок дольше. "New Dawn" – это здоровый, мощный и выносливый сорт, один из самых популярных в мире.

Читайте также: Как вылечить цветы и сделать их еще красивее: неожиданный лайфхак с пивом

"Red Parfume"

Этот крупноцветковый рамблер цветет дважды в сезон крупными красными цветами до 10-12 см в диаметре. Цветы имеют классическую форму, душистые и долго держатся на кусте. "Red Parfume" произрастает до 3-4 метров, имеет пластичные, но крепкие побеги. Сорт может поражаться мучнистой росой под осень.

"Poul Noel"

Эта роза цветет одной из первых, имея длинные изящные побеги, которые легко направлять, придавая им нужную форму. "Poul Noel" может произрастать до 3,5 метров в высоту и 2 метров в ширину. Розовые с желтым оттенком цветки 5-6 см в диаметре собраны в небольшие кисти. Первое цветение обильное, затем в течение сезона появляются единичные цветки. Может поражаться мучнистой росой под осень.

Напомним, мы уже писали, как вырастить огромные и красивые розы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!