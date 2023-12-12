Укрепит иммунитет и облегчит симптомы: Диетологи рассказали, чем полезно потребление меда зимой

Мед – это сложная смесь разных сахаров, ферментов, витаминов, минералов и антиоксидантов. При умеренном употреблении этот натуральный продукт может стать здоровой альтернативой рафинированному сахару.

Видео дня

Специалисты, в частности диетолог Ловне Батра, отмечают полезные свойства меда, особенно зимой, благодаря его антимикробным свойствам. Эти свойства могут помочь укрепить иммунную систему и облегчить симптомы простуды, пишет ndtv.com.

Читайте также: Как защитить нарезанные яблоки от потемнения

Среди других полезных свойств меда:

Противомикробное и антиоксидантное действие Мед обладает свойствами, которые борются с микробами и помогают снимать окислительный стресс. Подавление кашля и успокоение боли в горле Мед может иметь смягчающий эффект на слизистую горла и уменьшать раздражение, помогая при кашле и боли в горле. Помощь в улучшении пищеварения Мед имеет ферменты, которые могут улучшить процесс пищеварения. Насыщение организма энергией: Благодаря природным сахарам мед может служить источником энергии.

Диетолог рекомендует потреблять мед в сыром виде, а оптимальное время для этого – натощак. Однако важно соблюдать определенные правила употребления меда. В частности, не рекомендуется добавлять его в горячие напитки или в запекаемые блюда. Также следует воздержаться от введения меда в рацион новорожденных.

Напомним, мы уже писали, какой вид чая лучше пить гипотоникам и гипертоникам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!