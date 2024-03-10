Укрепляет иммунитет и имеет отличный вкус: рецепт цитрусового напитка с имбирем

Богатый антиоксидантами и витамином С, имбирем, он укрепит вашу иммунную систему и поможет преодолеть любые гриппоподобные симптомы. Однако, в отличие от многих других соков, которые могут показаться горьким лечением, эта аппетитная смесь поражает потрясающе освежающим вкусом, который доставит истинное удовольствие вашим рецепторам.

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Делается этот напиток быстро и очень просто. Пить его нужно при необходимости. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (6 порций)

- 2 апельсина

- 1 лимон

- 2 моркови

- 40 г свежего корня имбиря

- 26 г свежего корня куркумы

– 13 мл теплой воды

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Приготовление

Аккуратно срежьте кожуру из лимона и апельсина. Нарежьте морковь большими кусочками, а имбирь и куркуму – мелкими.

С помощью соковыжималки выжмите сок из апельсинов, лимона, моркови, имбиря и куркумы.

Перед употреблением разлейте сок в небольшие стаканы (по 1/2 стакана на порцию). Наслаждайтесь его великолепным вкусом и целебной силой!

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