Укрепляет иммунитет и имеет отличный вкус: рецепт цитрусового напитка с имбирем
Богатый антиоксидантами и витамином С, имбирем, он укрепит вашу иммунную систему и поможет преодолеть любые гриппоподобные симптомы. Однако, в отличие от многих других соков, которые могут показаться горьким лечением, эта аппетитная смесь поражает потрясающе освежающим вкусом, который доставит истинное удовольствие вашим рецепторам.
Делается этот напиток быстро и очень просто. Пить его нужно при необходимости. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (6 порций)
- 2 апельсина
- 1 лимон
- 2 моркови
- 40 г свежего корня имбиря
- 26 г свежего корня куркумы
– 13 мл теплой воды
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Приготовление
Аккуратно срежьте кожуру из лимона и апельсина. Нарежьте морковь большими кусочками, а имбирь и куркуму – мелкими.
С помощью соковыжималки выжмите сок из апельсинов, лимона, моркови, имбиря и куркумы.
Перед употреблением разлейте сок в небольшие стаканы (по 1/2 стакана на порцию). Наслаждайтесь его великолепным вкусом и целебной силой!
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