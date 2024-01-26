Укрепляет иммунитет и успокаивает нервную систему: какой овощ нужно есть каждый день

Сельдерей – это вкусный и полезный овощ, который содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Он обладает широким спектром лечебных свойств, которые могут помочь в профилактике и лечении многих заболеваний.

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Сельдерей является хорошим источником витаминов С и А, которые являются мощными антиоксидантами, защищающими организм от свободных радикалов. Свободные радикалы могут повредить клетки, что может привести к развитию рака и других заболеваний. Об этом пишет ТСН.

Помогает при воспалениях

Сельдерей содержит флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами. Флавоноиды могут помочь снизить боль и отеки, связанные с такими заболеваниями, как артрит, подагра и остеоартрит.

Регулирует давление

Сельдерей содержит фталид, который может помочь снизить высокое кровяное давление. Фталиды расширяют кровеносные сосуды, что улучшает кровообращение и снижает давление.

Предотвращает обезвоживание

Сельдерей на 95% состоит из воды, поэтому он является прекрасным способом утолить жажду и предотвратить обезвоживание.

Улучшает обмен веществ и процессы пищеварения

Сельдерей содержит много клетчатки, которая важна для здоровья пищеварения. Клетчатка помогает регулировать пищеварение, предотвращает запоры и диареи.

Снижает холестерин

Сельдерей содержит пищевые волокна, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина в крови. Плохое холестерин может накапливаться в артериях и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Для мужского здоровья

Сельдерей может помочь при лечении хронического простатита. Она также действует как мощный афродизиак.

Для быстрого похудения

Сельдерей имеет очень низкую калорийность, поэтому он является хорошим выбором для людей, которые хотят похудеть.

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Как употреблять сельдерей

Сельдерей можно есть свежим, жареным и запеченным. Она отлично подходит для салатов, супов, рагу и других блюд.

Вот несколько советов, как употреблять сельдерей:

Добавляйте стебли сельдерея в салаты, смузи и другие закуски.

Используйте сельдерей в качестве ингредиента для супов, рагу и других горячих блюд.

Запекать сельдерей как гарнир.

Делайте соки из сельдерея с добавлением других овощей или фруктов.

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