Укрепляет иммунитет и защищает от инфекций: ученые доказали пользу ежедневного потребления лимонов

Многие из нас не любят лимоны из-за их кислого вкуса. UaPortal расскажет, почему полезно есть лимоны.

Отбеливание зубов

Если съедать по 1 дольке лимона каждый день, можно заметно отбелить зубы. Предостережение: больше 1 дольки потреблять не стоит, ведь большое количество лимонного сока портит зубную эмаль. Также нужно воздержаться от этого метода людям с язвой и проблемами ЖКТ.

Здоровье волос и ногтей

Если добавлять сок лимона в воду для ополаскивания волос – это сделает их блестящими и крепкими, также избавит от перхоти. Кроме того, лимонным соком можно смазывать ногтевую пластину. Она станет блестящей и прочной, также лимонный сок предупреждает ломкость и отслоение ногтей.

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Укрепление иммунитета

Все мы знаем, что лимон при простуде – лучшее лекарство. Этот цитрус содержит много витамина С, который укрепляет иммунитет, облегчает течение заболевания, защищает организм от вредных бактерий, инфекций и вирусов. Поэтому лимоны следует есть и для профилактики простуды.

Улучшение состояния кожи

Если регулярно употреблять лимоны, кожа станет более гладкой и светлой. Для усиления эффекта используйте кубики льда с соком лимона вместо тоника для лица.

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Кроме того, фрукт содержит растительные соединения, а именно:

– Лимонную кислоту.

– Гесперидин – антиоксидант, который может укрепить кровеносные сосуды и предотвратить атеросклероз.

– Диосмин – антиоксидант, который влияет на кровообращение, тонус мышц и уменьшает хроническое воспаление в кровеносных сосудах.

– Эриоцитрин – антиоксидант, содержащийся в лимонной кожуре и соке.

– D-лимонен содержится преимущественно в кожуре. Является основным компонентом эфирных лимонных масел. Именно благодаря ему лимон обладает таким ярким ароматом. Чтобы получить максимальный запас этих растительных соединений, следует есть сам фрукт.

Противопоказания:

Людям с аллергией на цитрусовые не следует есть лимоны. Кроме того, если у вас язвы во рту или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) лучше избегать этого цитруса – лимон может вызвать изжогу.

Напомним, мы уже писали, зачем класть лимон в губку для мытья посуды.

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