Улучшает метаболизм и уменьшает воспаление: почему нужно добавлять пшено в чай.

Чай с пшеном – это не просто вкусный напиток, но и источник пользы для организма.

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Он обладает следующими свойствами:

Противовоспалительное: Помогает при простуде, болях в горле и других воспалительных процессах.

Помогает при простуде, болях в горле и других воспалительных процессах. Мочегонная: выводит из организма лишнюю жидкость, токсины и шлаки.

выводит из организма лишнюю жидкость, токсины и шлаки. Иммуноукрепляющая: Укрепляет защитные силы организма и делает его более устойчивым к инфекциям.

Укрепляет защитные силы организма и делает его более устойчивым к инфекциям. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта: Улучшает пищеварение, помогает при диарее и запорах.

Улучшает пищеварение, помогает при диарее и запорах. Снижает уровень сахара в крови Рекомендуется людям с сахарным диабетом.

Снижает артериальное давление: Полезно для людей с гипертонией.

Полезно для людей с гипертонией. Улучшает состояние кожи, волос и ногтей: Благодаря витаминам и микроэлементам, содержащимся в пшене.

Благодаря витаминам и микроэлементам, содержащимся в пшене. Укрепляющий кости: Благодаря содержанию кальция и фосфора.

Об этом пишет Радиотрек.

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Приготовление чая с пшеном:

Обжарьте пшено: Это придаст чаю приятный аромат и немного изменит его вкус.

Смешайте пшено с гранулированным чаем: Пропорции можно выбирать по своему вкусу.

Пропорции можно выбирать по своему вкусу. Залейте смесь крутым кипятком: На одну ложку смеси используйте 200 мл воды.

На одну ложку смеси используйте 200 мл воды. Настаивайте 5-7 минут: Не дольше, чтобы чай не стал терпким.

Дополнительные советы:

Можно добавить в чай мед, лимон, сухофрукты или орехи по вкусу.

Чай с пшеном можно пить как горячим, так и холодным.

Этот напиток особенно полезен зимой, когда организму требуется дополнительная поддержка.

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