Улучшает память, поднимает настроение и разглаживает морщинки: полезные свойства зеленого чая

Этот ароматный напиток, уже давно завоевавший популярность во всем мире, не только дарит бодрость утром и расслабление вечером, но и обладает необычайной пользой для здоровья. Зеленый чай – это не просто источник антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение, но и настоящее сокровище для организма.

Сегодня мы раскроем секреты этого замечательного напитка, рассмотрим его пользу и противопоказания, а также узнаем, кому его рекомендуется пить. Об этом пишет ТСН.

Чем полезен зеленый чай?

Антивозрастная функция Благодаря витаминам группы B зеленый чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин E стимулирует образование новых клеток, делая кожу эластичной и сияющей.

Благодаря витаминам группы B зеленый чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин E стимулирует образование новых клеток, делая кожу эластичной и сияющей. Противовоспалительное действие: В народной медицине зеленый чай используют как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство. Он ускоряет заживление ран и способствует регенерации тканей.

Повышение концентрации, работоспособности и памяти: Зеленый чай обладает тонизирующим свойством, снимает сонливость, улучшает концентрацию и внимание.

Зеленый чай обладает тонизирующим свойством, снимает сонливость, улучшает концентрацию и внимание. Поднятие настроения: Благодаря L-теанину зеленый чай способен снимать стресс, нервное напряжение и улучшать настроение.

Благодаря L-теанину зеленый чай способен снимать стресс, нервное напряжение и улучшать настроение. Зеленый чай выводит токсины и вредные вещества, поэтому его полезно употреблять для очищения кишечника .

Похудение: Зеленый чай ускоряет обмен веществ и расщепляет жиры, что делает его отличным помощником в борьбе с лишним весом.

Снижение риска онкологии: Содержащиеся в зеленом чае полифенолы защищают организм от ультрафиолетовых лучей и раковых клеток.

Содержащиеся в зеленом чае полифенолы защищают организм от ультрафиолетовых лучей и раковых клеток. Здоровье сердца и сосудов: Зеленый чай улучшает эластичность сосудов, предотвращает образование холестериновых бляшек и снижает риск инсульта.

Зеленый чай улучшает эластичность сосудов, предотвращает образование холестериновых бляшек и снижает риск инсульта. Экстракт зеленого чая используется в косметических средствах для поддержания здоровья и молодости кожи. Он лечит воспаление, ускоряет восстановление клеток и помогает в лечении псориаза.

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Кому не рекомендуется пить зеленый чай

При гипертонии, проблемах с печенью, почками или желчным пузырем.

При приеме лекарства, разжижающего кровь.

Норма употребления зеленого чая: 3 чашки в день.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя пить много чая.

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