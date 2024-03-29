Улучшает работу иммунной системы и борется с камнями в почках: почему следует регулярно пить березовый сок

Березовый сок – это не просто освежающий напиток, но и настоящий амбар витаминов и микроэлементов. Он богат кальцием, натрием, железом, а также витаминами группы B, C и PP. Благодаря своему уникальному составу березовый сок оказывает целебное влияние на организм человека. Об этом пишет Радиотрек.

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Вот некоторые его полезные свойства:

Улучшает работу иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина C березовый сок помогает организму бороться с инфекциями и вирусами.

благодаря высокому содержанию витамина C березовый сок помогает организму бороться с инфекциями и вирусами. Благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: сок нормализует кислотность желудка, улучшает пищеварение и перистальтику кишечника.

сок нормализует кислотность желудка, улучшает пищеварение и перистальтику кишечника. Обладает мочегонным действием: березовый сок помогает выводить из организма токсины, шлаки и лишнюю жидкость.

Улучшает обмен веществ: сок стимулирует метаболизм, что может помочь в борьбе с избыточным весом.

сок стимулирует метаболизм, что может помочь в борьбе с избыточным весом. Укрепляет волосы и ногти: благодаря содержанию витаминов и минералов березовый сок делает волосы и ногти более крепкими и здоровыми.

благодаря содержанию витаминов и минералов березовый сок делает волосы и ногти более крепкими и здоровыми. Улучшает общее состояние организма: березовый сок помогает при усталости, апатии, весеннем авитаминозе.

Важно помнить:

Березовый сок нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, аллергией на березу, а также с острыми заболеваниями почек и мочевыводящих путей.

Перед употреблением березового сока рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Как правильно пить березовый сок:

Лучше всего пить свежесобранный сок.

Рекомендуется начинать с небольших количеств – 100-200 мл в день, постепенно увеличивая дозу до 1-2 литров в день.

Пить березовый сок лучше за 30 минут до еды.

Хранить сок в холодильнике не больше 2-3 суток.

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