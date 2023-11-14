Улучшает работу пищеварительной системы и повышает настроение: почему следует регулярно употреблять квашеную капусту.

С наступлением холодов все активно начинают записать квашеную капусту. Она не только очень полезна, но может долго храниться без холодильника, что становится значительным плюсом в условиях возможных перебоев с электроэнергией.

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Об этом пишет ТСН.

Метод ферментации, используемый для приготовления квашеной капусты, активизирует молочнокислое брожение, где бактерии поглощают углеводы. Этот процесс насыщает капусту полезными веществами и органическими кислотами, аналогично процессу закваски йогурта. Вкус капусты становится кислым, а срок хранения может достигать нескольких месяцев.

Квашеная капуста улучшает состояние кишечника и при общем облегчении пищеварения благодаря пробиотикам, которые образуются во время ферментации. Она также защищает от токсинов, воспаления и вредных микроорганизмов, а содержащаяся в овощах клетчатка эффективно предотвращает запоры.

Поддерживая водно-солевой баланс в организме, квашеная капуста особенно полезна для печени, уменьшая негативное влияние алкоголя. Содержание витамина С и полезные бактерии избавляет от интоксикации и способствует лучшему усвоению железа.

Дополнительно пробиоты в квашеной капусте влияют на работу мозга и нервной системы, улучшая настроение и способствуя борьбе с депрессивными симптомами. Исследования также показали, что состояние микрофлоры кишечника может влиять на риск болезни Альцгеймера и пробиотики могут уменьшить вероятность ее развития.

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В общем, квашеная капуста обладает рядом полезных свойств, таких как укрепление иммунитета, поддержание здоровья костей и помощь от похмелья благодаря присутствию янтарной кислоты.

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