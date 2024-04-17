Улучшает здоровье глаз и помогает предотвратить глаукому: какой чай нужно включить в свой рацион

Ученые давно исследуют пользу зеленого чая для здоровья. И вот новое открытие: этот напиток может быть полезен для профилактики глаукомы и других глазных заболеваний.

Зеленый чай богат катехинами – мощными антиоксидантами, которые ранее считались неспособными проникать в ткани глаз. Однако недавнее исследование китайских ученых на крысах показало, что катехины из зеленого чая все же попадают в глаза из желудка. Об этом пишет Радиотрек.

Каков механизм действия зеленого чая?

Ученые предполагают, что катехины снижают окислительный стресс в глазах, являющийся одним из факторов развития глаукомы. Это заболевание поражает зрительный нерв, что приводит к потере зрения.

Могу ли я пить зеленый чай, чтобы защитить свои глаза?

Необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить пользу зеленого чая для профилактики глаукомы. Однако уже сейчас можно заключить, что употребление зеленого чая идет на пользу общему здоровью.

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Вот несколько советов по употреблению зеленого чая:

Пейте 2-3 чашки зеленого чая в день.

Заваривайте чай свежей водой.

Используйте чайные листья высокого качества.

Не добавляйте сахар или молоко.

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