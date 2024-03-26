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Улучшают метаболизм и способствуют похудению: топ – 9 продуктов, которые следует включить в рацион

Цихоцкая Мария

Улучшают метаболизм и способствуют похудению: топ – 9 продуктов, которые следует включить в рацион

Желание есть и худеть знакомо многим, особенно в преддверии лета. Но просто есть что-то специфическое и худеть – это утопия.

Похудение требует комплексного подхода:

  • Уменьшение потребленных калорий
  • Соблюдение диеты, например, средиземноморской
  • Физическая активность
  • Консультация с диетологом

Однако существуют продукты, которые:

  • Не способствуют набору веса
  • Улучшают метаболизм
  • Дополняют другие меры по похудению

Об этом отмечает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вот их список:

Жирная рыба:

  • Источник высококачественного белка, дающий ощущение сытости и ускоряющий метаболизм.
  • Содержит омега-3 жирные кислоты, способствующие похудению.
  • Рекомендовано 2 порции в неделю

Яйца:

  • Исследования показывают, что яичный завтрак уменьшает чувство голода в течение нескольких часов.
  • Белок яиц повышает скорость метаболизма на 20-35%.
  • Рекомендовано 1-2 яйца в день или 2-3 раза в неделю

Ягоды:

  • Низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минералами.
  • Обеспечивают ощущение сытости больше, чем сладкая закуска
  • Содержат меньше фруктозы, чем фрукты
  • Свежие и замороженные ягоды обладают одинаковым эффектом.

Лиственная зелень:

  • Содержит клетчатку и питательные вещества, которые дают ощущение сытости и обеспечивают водный баланс.
  • Полезна для пищеварения, иммунной системы и других аспектов здоровья

Крестоцветные овощи:

  • Богатые клетчаткой, белок, витамины и минералы
  • Повышают метаболизм и дают ощущение сытости.
  • Примеры: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста

Кисломолочный творог:

  • Содержит много белка и кальция
  • Помогает надолго сохранить чувство сытости

Авокадо:

  • Содержит здоровые жиры, клетчатку, витамины и антиоксиданты
  • Помогает усваивать другие важные витамины
  • Важно употреблять в меру

Напомним, названы 5 главных лайфхаков для быстрого похудения.

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Здоровье