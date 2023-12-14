Улучшают настроение и положительно влияют на психическое здоровье: 9 комнатных растений, снимающих стресс

Комнатные растения не только украшают интерьер, но могут положительно влиять на психическое здоровье человека. Они помогают снизить стресс, тревогу, усталость и улучшить настроение.

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Об этом пишет Balcony Garden Web.

Научные исследования подтверждают положительное влияние комнатных растений на психическое здоровье. Например, в исследовании Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо было доказано, что растения могут улучшить настроение, заставляя человека чувствовать себя более счастливым и оптимистичным. Исследование Университета Индианы утверждает, что взаимодействие с комнатными растениями приводит к положительным психологическим реакциям, таким как снижение систолического артериального давления, боли, беспокойства и усталости.

Какие комнатные растения полезны для здоровья?

Вот некоторые из комнатных растений, которые могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье:

Спатифиллум

Спатифиллум является естественным воздухоочистителем и помогает удалить из воздуха токсичные вещества, которые могут вызвать стресс. Кроме того, он обладает успокаивающим ароматом, который помогает снизить тревожность и улучшить настроение.

Эвкалипт

Эвкалипт обладает приятным ароматом, который помогает снизить стресс и тревогу. Кроме того, он обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут быть полезны для здоровья дыхательных путей.

Лаванда

Лаванда обладает успокаивающим ароматом, который помогает снизить стресс, тревогу и бессонницу. Кроме того, она обладает противосудорожными и обезболивающими свойствами.

Сансевиерия

Сансевиерия также является естественным воздухоочистителем и помогает удалить из воздуха токсичные вещества, которые могут вызвать стресс. Кроме того, она имеет устойчивость к засухе и не требует много света, что делает ее идеальной для людей, у которых нет времени для ухода за растениями.

Алое вера

Алоэ вера оказывает успокаивающий эффект и помогает снизить стресс и тревогу. Кроме того, она обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, которые могут быть полезны для здоровья кожи.

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Розмарин

Розмарин обладает освежающим ароматом, который помогает снизить стресс и тревогу. Кроме того, он обладает антиоксидантными и противомикробными свойствами.

Комнатный жасмин

Комнатный жасмин обладает приятным ароматом, который помогает снизить стресс, тревогу и бессонницу. Кроме того, он обладает успокаивающими и антидепрессивными свойствами.

Хризантема

Хризантема приятно пахнет, снижает стресс, тревогу и усталость. Кроме того, она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Сциндапсус

Сциндапсус является одним из самых эффективных природных воздухоочистителей и помогает удалить из воздуха токсичные вещества.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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