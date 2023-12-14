Улучшают настроение и положительно влияют на психическое здоровье: 9 комнатных растений, снимающих стресс
Комнатные растения не только украшают интерьер, но могут положительно влиять на психическое здоровье человека. Они помогают снизить стресс, тревогу, усталость и улучшить настроение.
Об этом пишет Balcony Garden Web.
Научные исследования подтверждают положительное влияние комнатных растений на психическое здоровье. Например, в исследовании Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо было доказано, что растения могут улучшить настроение, заставляя человека чувствовать себя более счастливым и оптимистичным. Исследование Университета Индианы утверждает, что взаимодействие с комнатными растениями приводит к положительным психологическим реакциям, таким как снижение систолического артериального давления, боли, беспокойства и усталости.
Какие комнатные растения полезны для здоровья?
Вот некоторые из комнатных растений, которые могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье:
- Спатифиллум
Спатифиллум является естественным воздухоочистителем и помогает удалить из воздуха токсичные вещества, которые могут вызвать стресс. Кроме того, он обладает успокаивающим ароматом, который помогает снизить тревожность и улучшить настроение.
- Эвкалипт
Эвкалипт обладает приятным ароматом, который помогает снизить стресс и тревогу. Кроме того, он обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут быть полезны для здоровья дыхательных путей.
- Лаванда
Лаванда обладает успокаивающим ароматом, который помогает снизить стресс, тревогу и бессонницу. Кроме того, она обладает противосудорожными и обезболивающими свойствами.
- Сансевиерия
Сансевиерия также является естественным воздухоочистителем и помогает удалить из воздуха токсичные вещества, которые могут вызвать стресс. Кроме того, она имеет устойчивость к засухе и не требует много света, что делает ее идеальной для людей, у которых нет времени для ухода за растениями.
- Алое вера
Алоэ вера оказывает успокаивающий эффект и помогает снизить стресс и тревогу. Кроме того, она обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, которые могут быть полезны для здоровья кожи.
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- Розмарин
Розмарин обладает освежающим ароматом, который помогает снизить стресс и тревогу. Кроме того, он обладает антиоксидантными и противомикробными свойствами.
- Комнатный жасмин
Комнатный жасмин обладает приятным ароматом, который помогает снизить стресс, тревогу и бессонницу. Кроме того, он обладает успокаивающими и антидепрессивными свойствами.
- Хризантема
Хризантема приятно пахнет, снижает стресс, тревогу и усталость. Кроме того, она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
- Сциндапсус
Сциндапсус является одним из самых эффективных природных воздухоочистителей и помогает удалить из воздуха токсичные вещества.
Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.
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