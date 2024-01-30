Улучшают память и работу мозга: 11 продуктов, которые следует включить в свой рацион

Если вы замечаете, что стали чаще забывать или не можете вспомнить элементарные вещи, это может быть сигналом того, что вашему мозгу требуется больше поддержки. Помимо тренировок для памяти, важно также обратить внимание на то, что вы едите.

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Эксперты утверждают, что употребление определенных продуктов может оказывать положительное влияние на здоровье мозга и уменьшить риск развития деменции. Об этом пишет HuffPost.

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Какие продукты полезны для мозга?

Авокадо. Этот фрукт содержит полезные мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить сосудистые заболевания и обеспечивают мозг энергией.

Брокколи . Этот овощ содержит соединения, которые обладают противовоспалительными свойствами и улучшают здоровье мозга.

. Этот овощ содержит соединения, которые обладают противовоспалительными свойствами и улучшают здоровье мозга. Черника. Эти ягоды содержат флавоноиды, являющиеся нейропротекторами и повышающие нейропластичность и церебральный кровоток.

Эти ягоды содержат флавоноиды, являющиеся нейропротекторами и повышающие нейропластичность и церебральный кровоток. Желток яиц. Он содержит холин, являющийся важным питательным веществом, необходимым для производства ацетилхолина, нейромедиатора, который играет важную роль в памяти.

Жирная рыба. Лосось, сардина и скумбрия являются хорошими источниками жирных кислот омега-3, которые имеют решающее значение для здоровья мозга.

Лосось, сардина и скумбрия являются хорошими источниками жирных кислот омега-3, которые имеют решающее значение для здоровья мозга. Лиственная зелень. Овощи, такие как шпинат и капуста, богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, способствующими здоровой работе мозга.

Овощи, такие как шпинат и капуста, богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, способствующими здоровой работе мозга. Тунеть. Этот вид рыбы содержит аминокислоту тирозин, которая важна для производства нейромедиаторов в мозге.

Этот вид рыбы содержит аминокислоту тирозин, которая важна для производства нейромедиаторов в мозге. Куркума. Эта специя содержит куркумин, который оказывает противовоспалительное действие и может защищать мозг от повреждений.

Имбирь. Этот продукт обладает противовоспалительными свойствами и может улучшать когнитивные функции.

Этот продукт обладает противовоспалительными свойствами и может улучшать когнитивные функции. Гинкго билоба. Это растение известно своими свойствами, улучшающими память и когнитивные функции.

Это растение известно своими свойствами, улучшающими память и когнитивные функции. Ферментированные продукты. Исследования показали, что такие продукты как кефир, чайный гриб, квашеная капуста и йогурт могут положительно влиять на здоровье мозга.

Напомним, мы уже писали, при каких болезнях нужно пить кофе.

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