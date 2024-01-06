Улучшают работу мозга: 5 ароматов, положительно влияющих на когнитивные функции

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) обнаружили, что когнитивные функции мозга могут быть значительно улучшены ароматерапией. В исследовании, которое длилось 6 месяцев, участники дышали определенными эфирными маслами два часа в сутки во время сна.

Видео дня

Об этом пишет Радиотрек.

Исследователи обнаружили, что когнитивные функции дышащих эфирными маслами участников улучшились на 226%. Это включало в себя улучшение памяти, принятие решений и других когнитивных функций.

В исследовании использовались следующие эфирные масла:

Лаванда

Мята

Эвкалипт

Розмарин

Апельсин

Эти эфирные масла обладают разными свойствами, которые могут способствовать улучшению когнитивных функций. Например, лаванда оказывает успокаивающее действие, а мята – тонизирующее. Эвкалипт и розмарин могут улучшить концентрацию и внимание, а апельсин – поднять настроение.

Читайте также: Есть риск заболеть раком: специалисты сказали, почему нельзя пить горячий чай или кофе

Ученые считают, что обнаруженная связь между обонянием и когнитивными функциями может быть использована для разработки новых методов лечения старческой деменции.

Напомним, эксперты назвали напиток с противораковыми свойствами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !