Улучшают работу памяти в любом возрасте: Какие два продукта следует обязательно добавить в рацион

С возрастом когнитивные функции человека, в том числе память, концентрация и быстрота мышления, могут начать снижаться. К счастью, есть способы замедлить этот процесс и поддержать здоровье мозга.

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Один из важнейших шагов – это здоровое питание. Еда, которую мы едим, оказывает влияние на все системы организма, включая мозг. Об этом пишет molbuk. Диетология Кэтрин Джервасио выделяет два продукта, особенно полезные для мозга: жирную рыбу и орехи с семенами.

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Жирная рыба

Жирная рыба, как лосось, скумбрия, сардина и форель, является богатым источником омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты необходимы для нормального функционирования мозга. Они помогают улучшить память, концентрацию, настроение и предотвратить возрастные изменения мозга.

Джервасио рекомендует употреблять жирную рыбу 2-3 раза в неделю. Ее можно готовить на гриле, запекать или жарить на сковороде без растительного масла.

Орехи и семена

Орехи и семена – это еще один отличный способ поддержать здоровье мозга. Они содержат много витаминов, минералов и других питательных веществ, которые важны для мозговой деятельности.

Орехи и семена особенно богаты:

витамин Е – антиоксидант, помогающий защитить клетки мозга от повреждений;

фолиевую кислоту – важную для нормального развития мозга;

– важную для нормального развития мозга; цинк – микроэлемент, необходимый для когнитивной функции;

– микроэлемент, необходимый для когнитивной функции; магний – микроэлемент, помогающий регулировать настроение и сон.

Рекомендуется употреблять орехи и семена ежедневно в количестве примерно 28 г. Их можно добавлять в салаты, каши, йогурт или просто есть как перекус.

Кроме жирной рыбы и орехов с семенами, для поддержания здоровья мозга также полезно употреблять:

овощи и фрукты – они богаты антиоксидантами, которые помогают защитить мозг от повреждений;

– они богаты антиоксидантами, которые помогают защитить мозг от повреждений; продукты, богатые витаминами группы B – эти витамины необходимы для нормального функционирования нервной системы;

– эти витамины необходимы для нормального функционирования нервной системы; продукты, богатые холином – холин важный для памяти и обучения;

– холин важный для памяти и обучения; продукты, богатые полифенолами – полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Здоровое питание – важный шаг для поддержания здоровья мозга. Включая в свой рацион жирную рыбу, орехи и семена, а также другие полезные продукты, можно замедлить возрастные изменения мозга и сохранить его здоровье на долгие годы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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