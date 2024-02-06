Улучшит состояние кожи и избавит от синяков: как правильно пользоваться патчами
Патчи под глаза – подлинный феномен современной бьюти-индустрии. Им приписывают чудодейственные свойства: от разглаживания морщин до освещения темных кругов. Но действительно ли они так эффективны? И как правильно использовать патчи, чтобы извлечь максимум пользы?
Разобраться с этим поможет врач-косметолог Анна Кравчук.
Что такое патчи под глаза?
Патчи – это тканевые или гидрогелевые накладки, пропитанные активными компонентами. Их действие направлено на улучшение состояния кожи в зоне вокруг глаз, где она особенно тонка и чувствительна.
Какие проблемы решают патчи?
- Отеки: патчи с кофеином, экстрактом конского каштана или винным экстрактом улучшают микроциркуляцию и дренаж, снимая отеки и освещая темные круги.
- Морщины: антивозрастные патчи с гиалуроновой кислотой, коллагеном, ретинолом или пептидами разглаживают морщины, делая кожу более упругой.
- Следы усталости: патчи с антиоксидантами и витаминами (E, C, коэнзим Q10) борются со свободными радикалами, обновляя кожу и придавая ей сияние.
Читайте также: Эти цвета прибавят лет: как лучше не красить волосы
Кому подходят патчи под глаза?
Патчи подходят женщинам в возрасте от 25 до 45 лет, стремящимся улучшить состояние кожи вокруг глаз. Их можно использовать курсом 2-3 раза в неделю.
Как правильно использовать патчи?
- Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
- Извлеките патчи из упаковки с помощью лопатки.
- Нанесите патчи на область под глазами узкой стороной к носу.
- Оставьте на 15-25 минут (согласно инструкции на упаковке).
- Снимите патчи и легко вбейте остатки жидкости в кожу.
- Нанесите крем для зоны вокруг глаза.
Некоторые важные моменты:
- Не используйте патчи каждый день, это может привести к раздражению.
- Не держите патчи на коже дольше, чем рекомендует изготовитель.
- Храните открытую упаковку патчей в холодильнике.
- Не используйте патчи повторно.
- Перед применением патчей сделайте тест на аллергическую реакцию.
Как подобрать патчи под глаза?
При выборе патчей обратите внимание на состав активных компонентов:
- Отеки: кофеин, экстракт конского каштана, винный экстракт.
- Морщины: гиалуроновая кислота, коллаген, ретинол, пептиды.
- Следы усталости: антиоксиданты, витамины E, C, коэнзим Q10.
Эффект от патчей:
От качественных патчей, которые подходят именно вам, вы заметите результат после первого применения:
- Осветление кожи.
- Снятие отеков.
- Подтяжка кожи.
- Блеск и свежесть в зоне вокруг глаз.
Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !